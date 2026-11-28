Серьёзное ДТП произошло вечером на улице Тэцевской в Казани. 26-летний водитель автомобиля «Лада» 12-й модели выехал на встречную полосу, потерял управление и на высокой скорости врезался в бетонную опору теплового путепровода. Об этом пишет «Татар-информ».

В результате аварии пострадали водитель и его 27-летняя пассажирка. Обоих госпитализировали. По данным Госавтоинспекции Казани, у них диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясения мозга и переломы. Несмотря на полученные повреждения, пострадавшие оставались в сознании.

На месте происшествия работали экстренные службы. В настоящее время проводится административное расследование.

Также в Казани выросло число ДТП с участием общественного транспорта.