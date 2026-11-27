Сегодня и завтра на заводе «Казаньоргсинтез» факел может гореть ярче, чем обычно. Это происходит из-за плановых работ на производстве. Такие работы проходят регулярно и могут влиять на то, как сильно горит факел.

Факел на заводе может гореть ярче, но это не значит, что что-то пошло не так. Важно, что уровень выбросов не превышает допустимых норм.

Специалисты проверяют воздух на границе санитарной зоны, чтобы убедиться, что все в порядке. Если у вас есть вопросы или вы хотите узнать больше, вы можете почитать об этом подробнее на сайте.