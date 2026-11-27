Роспотребнадзор Татарстана направил предписания о ношении масок в аэропортах и на автовокзалах республики. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина. Документы адресованы автовокзалам, аэропортам Казани и Бегишево — местам массового скопления людей.

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Предписания получили автовокзалы республики, а также аэропорты Казани и Бегишево. Это места массового скопления людей, где риск распространения инфекций особенно высок. Именно там, по мнению ведомства, важно соблюдать масочный режим и усиленные меры профилактики.

Помимо ношения масок, предписания касаются усиления дезинфекционного режима. Речь идёт об увеличении кратности дезинфекций и применении бактерицидных облучателей. Эти меры должны снизить риск передачи инфекций в местах, где ежедневно проходят тысячи пассажиров.

Тем, кто планирует поездку через аэропорты Казани, Бегишево или автовокзалы республики, стоит заранее позаботиться о маске. Ношение масок в местах массового скопления людей — простая мера, которая помогает защитить и себя, и окружающих. Усиленная дезинфекция и бактерицидные облучатели — дополнительный барьер, который работает на стороне пассажиров.

Роспотребнадзор Татарстана направил предписания о ношении масок и усилении дезинфекционного режима в аэропорты Казани и Бегишево, а также на автовокзалы республики. Меры касаются мест массового скопления людей и направлены на снижение рисков распространения инфекций. Пассажирам стоит учитывать это при планировании поездок.