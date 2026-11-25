В Казани за десять месяцев 2026 года увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий с участием общественного транспорта. Число аварий с автобусами, трамваями и троллейбусами выросло со 121 до 136. Количество пострадавших увеличилось со 154 до 178 человек. При этом в ДТП погиб один человек — столько же, сколько за аналогичный период прошлого года.

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Такие данные представила Госавтоинспекция на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения.

Наибольший рост аварийности зафиксировали с участием автобусов. За десять месяцев 2026 года произошло 106 таких ДТП против 95 годом ранее. Число пострадавших увеличилось со 122 до 145 человек. В одной из аварий погиб человек, тогда как за аналогичный период прошлого года смертельных случаев не было.

Кроме того, выросло количество происшествий по вине водителей автобусов — с 31 до 39.

Количество ДТП с участием трамваев и троллейбусов увеличилось с 26 до 30. При этом погибших в таких происшествиях в 2026 году не зарегистрировано.

Особую обеспокоенность Госавтоинспекции вызывает аварийность по вине водителей электротранспорта. Число таких ДТП выросло с шести до 11, а количество пострадавших — с шести до 13 человек.