В Казани за десять месяцев 2026 года увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий с участием общественного транспорта. Число аварий с автобусами, трамваями и троллейбусами выросло со 121 до 136. Количество пострадавших увеличилось со 154 до 178 человек. При этом в ДТП погиб один человек — столько же, сколько за аналогичный период прошлого года.
Такие данные представила Госавтоинспекция на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения.
Наибольший рост аварийности зафиксировали с участием автобусов. За десять месяцев 2026 года произошло 106 таких ДТП против 95 годом ранее. Число пострадавших увеличилось со 122 до 145 человек. В одной из аварий погиб человек, тогда как за аналогичный период прошлого года смертельных случаев не было.
Кроме того, выросло количество происшествий по вине водителей автобусов — с 31 до 39.
Количество ДТП с участием трамваев и троллейбусов увеличилось с 26 до 30. При этом погибших в таких происшествиях в 2026 году не зарегистрировано.
Особую обеспокоенность Госавтоинспекции вызывает аварийность по вине водителей электротранспорта. Число таких ДТП выросло с шести до 11, а количество пострадавших — с шести до 13 человек.