В Татарстане завершено расследование уголовного дела в отношении директора дорожно-строительной организации, обвиняемого в неправомерном обороте средств платежей. Об этом сообщили в СУ СК по Республике Татарстан.

По версии следствия, в 2024 году руководитель компании, пытаясь скрыть ранее совершенное уклонение от уплаты налогов, создал видимость финансово-хозяйственных отношений с контрагентами. Предположительно, для этого мужчина изготовил поддельные платежные распоряжения, на основании которых с расчетных счетов организации были перечислены денежные средства на общую сумму более 27 млн рублей.

Действия обвиняемого квалифицированы по части 1 статьи 187 УК РФ — изготовление поддельных распоряжений о переводе денежных средств и документов в целях их использования. Чтобы обеспечить исполнение возможного приговора в части имущественных взысканий, суд по ходатайству следствия наложил арест на имущество обвиняемого стоимостью более 37 млн рублей.

«В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - прокомментировали в пресс-службе.

Напомним, в Казани начальника угрозыска обвинили в получении взятки от подростка.