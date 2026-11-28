В Республике Татарстан предъявлены обвинения начальнику уголовного розыска одного из отделов полиции Казани, а также двум местным жителям в возрасте 17 и 28 лет. Им инкриминируют превышение должностных полномочий, получение и дачу взятки, а также посредничество во взяточничестве, сообщает региональный СУ СК.

По версии следствия, в апреле 2026 года 17-летний подросток был доставлен в отдел полиции по подозрению в причастности к дистанционному мошенничеству. Предполагается, что за 100 тысяч рублей начальник уголовного розыска, как полагает следствие, согласился вернуть ему мобильный телефон, чтобы подросток мог удалить переписку с сообщниками, а также не принимать меры к изъятию автомобиля, за рулём которого тот находился во время задержания.

Деньги в отдел полиции передал 28-летний знакомый подростка. За посреднические услуги он оставил себе половину суммы — 50 тысяч рублей. Противоправную деятельность выявили сотрудники Следственного комитета России по Республике Татарстан совместно с оперативными подразделениями МВД по республике.

«По ходатайству следствия суд отправил начальника полиции и 17-летнего подозреваемого под домашний арест. 28-летний посредник, который также привлекается к уголовной ответственности за совершение другого преступления, заключён под стражу», - отметили в пресс-службе.

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