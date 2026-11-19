Премьера постановки «Толстой. Звериные хроники» (12+) состоялась в Казанском ТЮЗе.

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Это первый спектакль по Льву Толстому за всю 94-летнюю историю театра. Он о вечных темах - об отношениях отцов и детей, о том, как самые близкие люди не слышат друг друга.

Всемирно известный классик, 200-летие которого будет отмечаться в 2028 году, утверждал, что «каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Значит, и о семейных проблемах можно и нужно говорить по-разному, решили в театре, который славится необычными режиссёрскими интерпретациями.

Режиссер Виктория Емелёва, поставившая весной 2026 года в Казанском ТЮЗе вполне классический спектакль об отношениях детей и взрослых «Уроки французского», на этот раз пошла нестандартным путем. Ее новая постановка - это история одного застолья, когда вся семья собирается вместе на именинах отца.

Кадр с премьеры спектакля. Фото: казанский ТЮЗ/ Полина Малых

Но праздник не получается - вместо того, чтобы радоваться встрече, родственники обсуждают старые обиды, провоцируют новые конфликты и ссорятся, ссорятся, ссорятся.

«Удивительно, но иногда самые близкие люди делают тебе больнее всего», - отмечает Виктория Емелёва.

Обстановка накаляется насколько, что семья становится похожей на зверинец. О вещах, которые сложно произнести вслух, герои рассказывают на языке пантомимы. Когда семейные разборки выходят за рамки обычного разговора, звучит рэп. По словам режиссёра, это музыкальное искусство отлично приняли, поняли артисты разных возрастов, занятые в спектакле. Так, заслуженный работник культуры РТ Любовь Лукина (она играет мать) теперь использует рэп и в других своих выступлениях.

Режиссер Виктория Емелёва. Фото: АиФ/ Ольга Любимова

Единственные тексты, которые произносят на сцене герои, - это сказки и басни Льва Толстого. Писатель создал их для учеников основанной им школы в Ясной Поляне, потому что в его время было мало книг для детей, позволявших осваивать и грамоту, и правила жизни.

Режиссер выбрала для спектакля пять сказок-притчей, которые перекликаются друг с другом. Рассказывая их, герои существуют как бы в двух мирах: они и члены семьи, и персонажи звериных историй: заяц, лягушка, воробей, кобыла, аист.

В сказке «Аист» мужик, ловивший сетью журавлей, которые сбивали у него посев, решает зарезать ни в чем не виноватого аиста - просто потому что тот случайно попал в одну сеть с журавлями. Эту притчу о равнодушии и жестокости рассказывают в спектакле мать и отец (заслуженный артист РТ Евгений Быльнов).

Кадр с премьеры спектакля. Фото: Казанский ТЮЗ/ Полина Малых

Сын (артист Ярослав Кац) отвечает им сказкой «Орел», в которой люди отнимают у птицы рыбу. Смертельно уставший орел вновь летит добывать еду, чтобы накормить своих детей. Эту притчу парень выбирает потому, что в его семье нет внимания и любви, на которые способна даже птица.

Спектакль создан по итогам Всероссийского конкурса постановок спектаклей по произведениям Л. Н. Толстого при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и АНО «Русские сезоны».