В Татарстане с начала года введено более 3 млн 276 тыс. кв. метров жилья. Таким образом, общий план по вводу недвижимости в республике выполнен на 103%, сообщает правительство региона.

По данным строительства, коммерческий сектор перевыполнил установленный показатель на 1%. В эксплуатацию введено 117 многоквартирных домов общей площадью более 1 млн 50 тыс. кв. метров. В рамках программы социальной ипотеки план выполнен на 91%. Из 108 запланированных домов завершено строительство 44 объектов. Их общая площадь превышает 137 тыс. кв. метров.

«Наибольшие показатели зафиксированы в сегменте индивидуального жилищного строительства. Здесь введено более 2 млн кв. метров жилья, что составляет 106% от установленного плана», - отметили в правительстве.

Ранее госсовет Татарстана принял закон о налоге на непроданные квартиры.