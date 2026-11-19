Депутаты Госсовета Республики Татарстан приняли закон о налоге на непроданные квартиры, которые остаются в собственности застройщиков и других организаций. Новая мера должна ускорить реализацию жилья и не допустить накопления пустующих объектов на рынке.

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Согласно документу, в 2027 году налог предлагается взимать в размере 50% от рассчитанной суммы. Для жилых помещений личных фондов установлена ставка 0,3% — за исключением объектов кадастровой стоимостью свыше 300 млн рублей.

Министр финансов Татарстана Марат Файзрахманов объяснил инициативу необходимостью сблизить региональное законодательство с федеральной налоговой политикой. По его словам, аналогичные нормы уже действуют в большинстве регионов Приволжского федерального округа, а также в Москве и Санкт-Петербурге.