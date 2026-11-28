Бригады Центра медицины катастроф РКБ Татарстана провели санитарную эвакуацию жителей республики сразу из трех точек страны — Ростова-на-Дону, Керчи и Москвы. Об этом сообщают сотрудники учреждения.

Среди эвакуированных — пациенты, пострадавшие в ДТП в Запорожской области, госпитализированные с сепсисом в Симферополе и сердечной недостаточностью. Всем им потребовалась специализированная медицинская помощь и дальнейшее лечение на родине.

Чтобы доставить пациентов в Казань, медицинским бригадам пришлось преодолевать разные маршруты и обстоятельства. В одних случаях врачам необходимо было выезжать навстречу пациентам, в других — добираться поездом. На отдельных участках пути медикам приходилось ждать подходящего времени для безопасного проезда.

«Все эвакуационные бригады благополучно вернулись в Казань вместе с пациентами. Дальнейшее лечение жители республики продолжат в РКБ Татарстана», - отметили в пресс-службе.

Напомним, казанцы жалуются на состояние детской больницы №7.