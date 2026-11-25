Правозащитник Еркен Сарсембаев сообщил о плохом состоянии детской поликлиники №7 в Казани. Он направил обращения генеральному прокурору и председателю следственного комитета, указав на проблемы в отделении восстановительной медицины на проспекте Ибрагимова и в основном здании на улице Ямашева.

Сарсембаев отметил, что входные двери заржавели, ступени потрескались, стены и потолки грязные, линолеум порван, мебель и оборудование сломаны или повреждены, а в некоторых местах есть грибок. Он также предположил о возможных нарушениях при закупке имущества, предположив, что могли передать бывшую в употреблении мебель и технику.

Правозащитник обвинил региональные и городские органы здравоохранения, а также Роспотребнадзор в недостатке контроля и попросил провести проверку на предмет коррупции.

Главный врач поликлиники — Шарапутдин Амачиев. В 2026 году в учреждении прошли семь проверок, выявивших рост нарушений стандартов медицинской помощи.