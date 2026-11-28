Премьер-министр республики Алексей Песошин потребовал усилить меры по обеспечению эпизоотического благополучия и биологической безопасности животноводческих предприятий. Об этом он заявил на республиканском совещании в Доме Правительства Татарстана.

По словам Алексея Песошина, в России складывается напряжённая ситуация с распространением особо опасных инфекционных заболеваний животных. В связи с этим он поручил усилить контроль за выявлением и пресечением несанкционированного перемещения и реализации животных.

«Особое внимание также необходимо уделить биологической защите животноводческих предприятий. Премьер-министр Татарстана подчеркнул важность недопущения ввоза животных и кормов без соответствующих ветеринарных документов», - сказали в правительстве региона.

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