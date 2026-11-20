Дорогие читатели, «АиФ-Казань» продолжает конкурс для любителей истории.

Задание 291-го конкурса: Назовите начальный пункт первых казанских «автомобилей для всех».

Ответ на задание 291-го тура: «Автомобиль для всех» — это не только лозунг американского промышленника Генри Форда, стремившегося создать доступный личный транспорт.

«Автомобилем для всех» можно назвать автобус. Это слово возникло как сокращение от словосочетания «автомобиль-омнибус». Омнибусом (от лат. omnibus — «всем») в XIX веке называли многоместный конный экипаж, перевозящий пассажиров. Когда в омнибусе начали использовать двигатель внутреннего сгорания, его стали называть «автомобиль-омнибус».

Со временем от первого слова в этой паре «авто» и от второго «бус» возникло слово «автобус».

Остановка автобуса на пересечении ул. Большая Проломная (Баумана) и Гостинодворская (Чернышевского). Фото из книги «Казань автомобильная. XX век», созданной общественной организацией автолюбителей РТ «Авторетроклуб-21». Фото: АиФ/ Ольга Любимова

Первое в Татарии регулярное автобусное сообщение - между Казанью и Пороховой слободой - появилось в апреле 1925 года. Отправной точкой маршрута служила Рыбнорядская площадь (сейчас пл. Тукая).

В 1926 году открылось автобусное движение в Ново-Татарскую и Кизическую слободы, Начинались эти маршруты тоже на Рыбнорядской площади. Горсовет постановил: «Автобусное движение открыть от Рыбнорядской площади.

От конки до электромотора. 125 лет назад вышел на линию казанский трамвай Подробнее Разрешить движение по Проломной улице (сейчас Баумана. - Авт.)», Автобусы маршрута №1 следовали от Рыбнорядской площади через ул. Большая Проломная, Хижицкий мост (сейчас Кремлевская транспортная дамба. — Авт.) и Козью слободу до Кизической слободы.

Казанский краевед Лев Жаржевский говорил, что первыми автобусами города стали грузовики «Фиат», на которых казанские мастерские сами строили пассажирские кузова, покрывали их брезентом.

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В 1926 году управляющий Татарской конторой Автопромторга Филипп Рудольф докладывал председателю горсовета, что Пороховую линию обслуживают три автобуса собственной постройки, а Волжскую — четыре.

Победителем конкурса становится Светлана Игнатьева.

Задание 292-го конкурса: Назовите чемпиона Москвы по футболу, «премьер-министра», спасавшего жителей Татарии от голода 1920-х годов.

Ответы мы ждём до 12.00 23 ноября по тел. 8-903-342-61-85 или по почте tamarra39@yandex.ru. \