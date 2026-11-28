В Бугульме сотрудники Госавтоинспекции совместно с полицейскими подразделения по контролю за оборотом наркотиков выявили факт незаконного хранения наркотических средств. Об этом сообщает полиция РТ.

Автомобиль «Лада-2110» под управлением 45-летнего местного жителя остановили на улице Ленина. Во время осмотра машины под водительским сиденьем полицейские обнаружили стеклянную банку с двумя свёртками из фольги, в которых находилось неизвестное вещество. Мужчина пояснил, что приобрёл его через интернет для личного употребления, без цели сбыта.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта)», - прокомментировали в полиции.

Ранее ФСБ 21 мая накрыла нарколабораторию в Тукаевском районе.