Рукопись легендарной пьесы Карима Тинчурина «Зэнгэр шэл» («Голубая шаль»), личные вещи — звезды Московского Художественного театра (МХТ) Василия Качалова и еще около 250 раритетов собраны на выставке «Закулисье» в Нацмузее Татарстана.

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Проект посвящен двум юбилеям – 120-летию Татарского академического государственного драматического театра имени Г. Камала и 150-летию Союза театральных деятелей Российской Федерации.

Днем рождения национального театра считается 22 декабря 1906 года, когда в Восточном клубе Казани сыграли первый публичный спектакль на татарском языке «Жалкое дитя» и «Беда из-за любви» Намика Кемаля.

Рукопись пьесы Карима тинчурина "Голубая шаль", 1926 год. Фото: АиФ/ Ольга Любимова

Первую профессиональную татарскую труппу основал оренбургский учитель Ильяс Кудашев-Ашказарский, а ее руководителем стал актер и режиссёр Габдулла Кариев.

Одна из первый татарских актрис Фатима Ильская работала и в труппе «Сайяр» под руководством Габдуллы Кариева, и в государственном татарском театре. На выставке представлены ее пуанты.

Серебряная ложка Василия Качалова, подаренная музею Качаловского театра внучкой артиста Марией Шверубович. Фото: АиФ/ Ольга Любимова

Можно увидеть и рукопись пьесы, являющейся неофициальным символом татарского театра, - «Зэнгэр шэл» («Голубая шаль») Карима Тинчурина. Музыку к ней написал Салих Сайдашев. Премьера состоялась 20 декабря 1926 года в Татарском академическом театре. Одну из главных ролей - Булата - сыграл сам Карим Тинчурин.

На вернисаже в Нацмузее Татарстана сцену из «Зэнгэр шэл» сыграли актёры театра имени Камала Райхан Габдуллина (Майсара) и Алмаз Бурганов (Булат).

Свои экспонаты для выставки готовили 15 театров республики. У каждой вещи своя история. Так, театр имени Качалова представил серебряную ложку начала XX века, принадлежавшую этому великому артисту. Ее передала в музей Качаловского театра в Казани внучка Качалова Мария Шверубович.

Рукопись Карима Тинчурина "Казанское полотенце", 1922 год. Фото: АиФ/ Ольга Любимова

«Театр - это не про границы, не про разграничения, театр - это про близость, про взаимоотношения друг с другом, потому что все театры влияют друг на друга», - отметил на вернисаже театральный критик, помощник художественного руководителя театра «Экият», председатель общественного совета при Министерстве культуры РТ Нияз Игламов.