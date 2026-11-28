Малые формы хозяйствования обеспечивают почти 40% производства сельхозпродукции в республике. В Татарстане насчитывается 398 тысяч личных подсобных и 2,6 тысячи фермерских хозяйств, сообщает правительство РТ.

По итогам 2025 года их общий вклад в производство сельскохозяйственной продукции составил 161 млрд рублей, или 39,9% от общего объёма по республике. В 2026 году на прямую поддержку малых форм хозяйствования направили 1,7 млрд рублей. Из них 745 млн рублей выделено из федерального бюджета, ещё 1 млрд рублей — из республиканского.

Кроме того, фермеры участвуют в других программах поддержки наравне с остальными сельхозтоваропроизводителями. В текущем году по этим направлениям они суммарно получили 3,3 млрд рублей.

«Особое внимание уделяется развитию личных подсобных хозяйств. В 2026 году на эти цели предусмотрено 676 млн рублей. В следующем году финансирование планируется увеличить на 300 млн рублей — до 969 млн рублей», - сказали в пресс-службе.

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