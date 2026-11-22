В районах Татарстана, где установился снежный покров, специалисты Госкомитета РТ по биоресурсам приступили к зимней подкормке диких животных. Мероприятия проводятся на территории общедоступных охотничьих угодий, сообщает правительство региона.

В Муслюмовском районе для косуль и зайцев оборудовали восемь кормушек, в которые разместили 15 тюков сена. Эта подкормка стала первой с начала холодного сезона.

«Кроме того, специалисты пополняют солонцы солью. Она необходима копытным животным для восполнения запасов минералов и микроэлементов, особенно в зимний период», - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что историческая часть Казанского зооботсада закрывается на зиму.