В матче 15-го тура чемпионата России «Рубин» одержал уверенную победу над «Зенитом» со счётом 3:1. Этот успех стал третьим подряд для казанской команды в текущем сезоне.

Первый гол в ворота «Зенита» забил полузащитник «Рубина» Ульви Бабаев, который оказался первым на добивании после неудачного удара нападающего Эдди Сальседо с пенальти.

Второй мяч «Рубин» провёл через три минуты после первого. Защитник Илья Самошников выполнил подачу с углового, и защитник Игор Вуячич точно замкнул передачу, отправив мяч в ворота соперника.

После перерыва «Зенит» имел шанс сократить разрыв в счёте, но полузащитник Педро не смог реализовать свой момент. Нападающий Луис Энрике воспользовался ошибкой обороны «Рубина» и забил гол после углового удара.

Однако «Зенит» не смог отыграться. Финальную точку в матче поставил полузащитник Велдин Ходжа, вышедший на замену, который забил гол уже на 67-й минуте.

Таким образом, «Рубин» одержал третью победу подряд, благодаря чему поднялся на седьмое место в турнирной таблице. Ранее казанцы выиграли у «Факела» (1:0) и «Локомотива» (1:0). Эти успехи стали возможны под руководством исполняющего обязанности главного тренера Олега Кузьмина.

Следующий матч «Рубин» проведёт дома против «Акрона» 28 ноября.