Жители ряда домов Советского района Казани временно останутся без холодного водоснабжения. Ограничения связаны с переврезкой переложенных участков водопроводных сетей. Об этом сообщает мэрия.

Отключение воды запланировано с 9:00 26 ноября до 9:00 27 ноября. Без водоснабжения останутся дома по следующим адресам: улица Аделя Кутуя: 172; улица Бухарская: 3, 3/1, 3/1лд, 3/1а, 3/2, 3/3, 3 к.1, 89, 89/1, 89/3, 89/4, 89 стр.1; улица Родины: 2, 2 к.1, 2а, 2а к.1, 4, 4 к.2, 4а, 5, 6, 6 к.1, 7, 8, 8 к.1, 9, 10, 11, 13, 14. На время проведения ремонтных работ для жителей организуют подвоз воды автоцистернами.

«Оставить заявку на доставку воды можно по телефону: +7 (843) 231-62-60», - прокомментировали в пресс-службе.

Ранее стало известно, что жители дома в Советском районе Казани три месяца живут без горячей воды.