Жители десятиэтажки на улице Магистральной, 10А в Советском районе Казани говорят, что живут без нормальной горячей воды уже около трёх месяцев. По их словам, температура воды падает прежде всего вечером — именно тогда, когда семьи возвращаются с работы и нужно помыть детей и самим сходить в душ.

«1 подъезд, угловая трёшка — опять вода в душе холодная, и голову невозможно помыть. А платим как за горячую», — жалуется одна из жительниц в чате дома.

Проблему, судя по сообщениям жителей, подтверждают жильцы всех трёх подъездов — с 1-го по 10-й этажи. «Каждый вечер холодная вода во всём доме. Тут не подмес от гигиенического душа, а проблема с тепловым узлом», — считает один из соседей, предполагая, что причина может крыться в неисправном теплообменнике. Кто-то из жильцов утверждает, что теплообменник уже меняли, но, по словам соседей, результата это не дало. Замену провели ли фактически — проверено не было, остаётся на совести управляющей компании.

Отписки вместо решений

Обращения в УК — ООО «Жилище и Комфорт» (директор — Попов Р.А.) — по словам жителей, результата не дают. Соседи называют ответы управляющей компании «отписками». После жалобы сантехник, по сообщениям жильцов, приходил и сообщал, что «в подвале всё нормализовалось», однако вечером вода снова была лишь тёплой — около 45 градусов при положенных не ниже 60.

«Что нормализовалось в подвале? Вопрос по горячей воде, а не про подвал. Температура не соответствует норме, только что замерял», — пишет житель дома.

Когда диспетчерская пообещала «разобраться в понедельник», одна из жительниц, по её словам, услышала в ответ ироничное: «Вы уже больше трёх месяцев без горячей воды, два дня потерпите».

Жильцы также говорят, что жалобы через портал «Открытая Казань» «просто автоматически закрывают»: «Я уже с января пишу. Одни отписки».

Дополнительные претензии

Помимо воды, жители перечисляют и другие проблемы: редкая влажная уборка подъездов, застревающий лифт, отсутствие косметического ремонта (по словам одной из жительниц, последний был почти 10 лет назад, хотя положен раз в 5 лет), невыполненные обещания по благоустройству. Дочь инстанции они намерены добиваться перерасчёта за некачественную услугу.

Впрочем, признают сами жители, в отдельные дни после жалоб в чате дома вода становилась горячей — «пока в группу не напишешь, можно долго ждать», — что только усиливает подозрения в нештатной работе внутридомовых сетей.

Что говорят нормы и куда идти дальше

По санитарным правилам температура горячей воды в кране должна быть не ниже 60 °C (и не выше 75 °C). При отклонении ниже нормы плата за услугу подлежит перерасчёту. Первичный замер обязана фиксировать сама УК, а при её бездействии жители вправе обратиться в Госжилинспекцию Татарстана, Роспотребнадзор и прокуратуру. Жители уже готовят единое коллективное обращение и обсуждают, что жалобы эффективнее подавать не группой, а индивидуально.