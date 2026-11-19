В Казани по улице Баумана, 32 и 34 завершилась реставрация домов XIX века, принадлежавших купцу Щетинкину.

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Все работы на этих двух объектах культурного наследия регионального значения выполнены строго в соответствии с проектом реставрации исторических зданий, говорится в заключении Инспекции госстройнадзора Татарстана.

Оба дома входили в усадьбу купца Василия Ивановича Щетинкина. Место для своей усадьбы по ул. Большая Проломная (сейчас Баумана) купец выбрал неслучайно. Оно идеально подходило для его бизнеса. Поблизости находился Гостиный двор, где Щетинкин арендовал лавки, на площадке перед Гостиным двором располагался Толкучий рынок. Рядом протекал Булак, по которому перевозили товары.

Дома Щетинкина до реставрации. Фото: Комитет ОКН РТ

С ул. Большая Проломная (Баумана) связана и судьба сына Василия Щетинкина - Павла. На этой улице он построил лучшую в городе гостиницу.

В ходе реставрации восстановили декор здания. Фото: Комитет ОКН РТ

Дом по ул. Баумана, 32 был возведен в начале XIX века, перестроен в 1856–1857 годах архитектором Киливейном. Дом по ул. Баумана, 34 построили в 1841–1844 годах.

Вид со стороны фасада. Фото: Комитет ОКН РТ

К моменту начала работ объём утрат здания достигал 85% — сохранилась только фасадная стена. Восстановление этих объектов шло с октября 2023 года по октябрь 2026 года.

Вид изнутри. Фото: Комитет ОКН РТ

По словам председателя Комитета РТ по охране ОКН Ивана Гущина, в сохранение домов Щетинкина — памятников жилой архитектуры первой половины XIX века, формирующих историческую застройку ул. Баумана, вложено около 520 млн рублей инвестиций. Эти здания планируют использовать под гостиницу.