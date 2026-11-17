Хоккейный клуб «Ак Барс» усилился опытным российским нападающим. 37-летний Евгений Дадонов подписал контракт с казанской командой до мая 2029 года. Форвард возвращается в КХЛ после более чем 12 сезонов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Ак Барс» официально подтвердил подписание соглашения с Дадоновым. Хоккеист присоединится к команде в декабре. Генеральный менеджер клуба Марат Валиуллин сообщил, что сейчас решаются организационные вопросы, связанные с переездом семьи игрока в Россию.

Дадонов начал свою профессиональную карьеру в челябинском «Тракторе». Также он выступал за «Донбасс» и СКА. В составе петербургского клуба он дважды выигрывал Кубок Гагарина. В 2014 году он стал чемпионом мира в составе сборной России.

Возвращение Дадонова в КХЛ стало важным усилением для «Ак Барса», который готовится к новому сезону.