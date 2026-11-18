17 ноября «Ак Барс» провёл домашний матч в регулярном чемпионате КХЛ, в котором уступил московскому «Динамо» со счётом 2:4.

Гости открыли счёт уже на первой минуте второго периода, забросив шайбу в ворота казанской команды. Отличился форвард Дилан Сикьюра, которому ассистировали Данил Пыленков и Булат Шафигуллин. Спустя минуту «Ак Барс» отыгрался: форвард Алексей Пустозёров поразил ворота соперника после передач Степана Терехова и Андрея Стася.

На 36-й минуте матча казанцы впервые вышли вперёд. Шайбу забросил Митчелл Миллер, а результативными передачами отметились Григорий Денисенко и Алексей Марченко. «Ак Барс» лидировал в счёте на протяжении 15 минут.

Однако на 51-й минуте Игорь Ожиганов восстановил равенство в счёте, забив с передач Артёма Швец-Рогового и Игоря Мартынова. Через пять минут «Динамо» вышло вперёд благодаря голу Павла Шэна, который был ассистирован Артёмом Сергеевым и Диланом Сикьюрой.

Пытаясь сравнять счёт, «Ак Барс» выпустил шестого полевого игрока, но это не помогло. Уже через 21 секунду после этого события команда пропустила ещё одну шайбу — её забросил Егор Римашевский.

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение, отметив, что команде не хватило концентрации в третьем периоде. Он также подчеркнул, что Илья Сафонов, дебютировавший после возвращения в состав, показал хорошую игру, но ему нужно направить свои эмоции в нужное русло.

Гатиятулин также сообщил, что клуб договорился с Евгением Дадоновым о его присоединении к команде в декабре. По его словам, Дадонов находится в хорошем тонусе и должен усилить атакующий потенциал «Ак Барса».

После поражения «Ак Барс» остался на девятом месте в таблице Восточной конференции, имея 28 очков. Следующим соперником команды станет «Спартак», который будет принимать казанцев 19 ноября.