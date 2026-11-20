Казанский «Ак Барс» потерпел поражение от московского «Спартака» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:3 в серии буллитов, а решающий бросок реализовал экс-форвард казанцев Руслан Исхаков.

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Первый период остался за хозяевами: Илья Сафонов и Никита Лямкин забросили две безответные шайбы. Для Сафонова этот гол стал первым после возвращения в казанскую команду, что добавило эмоций в игру.

Однако во втором отрезке гости сумели переломить ход встречи и сравняли счет. Кульминацией матча стала последняя минута третьего периода. Илья Сафонов, казалось бы, оформил дубль и принес победу «Ак Барсу», но после видеопросмотра арбитры отменили взятие ворот. Более того, форвард получил 4 минуты штрафа, что лишило казанцев шанса на победный штурм в концовке.

В дополнительное время победитель выявлен не был. В серии послематчевых бросков точнее оказались гости. Решающий буллит забил Руслан Исхаков, принесший «Спартаку» победу.

Для «Ак Барса» это поражение стало шестым в последних восьми матчах. Казанцы не смогли подняться в зону плей-офф и закрепились на девятом месте Восточной конференции. Отставание от кубковой восьмерки делает борьбу за постсезон крайне напряженной.