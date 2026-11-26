Казанский «Ак Барс» обыграл хабаровский «Амур» со счётом 5:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Хабаровске. Победа стала для казанцев второй подряд на дальневосточном выезде — ранее они обыграли «Адмирал» (3:0).

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Шайбы в составе «Ак Барса» забросили Дмитрий Кателевский, Максим Быков, Илья Сафонов, Семён Терехов и Митчелл Миллер. Казанцы сумели ответить на атакующий хоккей хозяев и добыть важные два очка в непростом выездном матче.

После победы «Ак Барс» набрал 33 очка и поднялся на шестое место Восточной конференции. Это важный результат для команды, которая в ноябре пережила серию неудач, но сумела собраться на дальневосточном выезде и взять максимум очков в двух матчах.

Следующий матч казанцы проведут дома против «Салавата Юлаева» 1 декабря. Это будет принципиальное противостояние: уфимская команда традиционно является одним из главных соперников «Ак Барса», а матчи между ними всегда проходят с особым настроем.