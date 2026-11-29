Во Дворце спорта «Ак Барс» в Казани открылся VIII чемпионат мира по мас-рестлингу — традиционному национальному виду спорта Якутии. В турнире принимают участие спортсмены из более чем 50 стран; Россию представляют 16 атлетов.

В торжественной церемонии открытия участвовали председатель Госсовета РТ Фарид Абдулганиев, передавший приветствие Раиса Татарстана Рустама Минниханова, и председатель якутского парламента Алексей Еремеев. В своих выступлениях спикеры подчеркнули, что развитие национальных видов спорта служит укреплению дружбы между народами, и выразили уверенность в перспективах включения мас-рестлинга в олимпийскую программу.

Уже в первый соревновательный день российские спортсмены завоевали восемь наград. Предыдущее мировое первенство прошло в 2025 году в Монголии, а в борьбе за право принять следующий чемпионат уже заявлены Индия, Словакия, Пакистан и Узбекистан.