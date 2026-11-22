Жительнице посёлка городского типа Васильево Зеленодольского района Зогаре Галимзяновне исполнилось 102 года. Об этом сообщает правительство региона.

Долгожительница родилась в 1924 году. Большую часть своей жизни она посвятила педагогике: 42 года проработала учителем начальных классов, обучая и воспитывая подрастающее поколение. Вместе с супругом Зогаря Галимзяновна вырастила троих детей. Сегодня её радуют пять правнуков.

«Несмотря на почтенный возраст, именинница сохраняет интерес к жизни. Она увлекается рукоделием, регулярно смотрит новости и старается быть в курсе происходящих событий», - прокомментировали в пресс-службе.

Также ветеран из Нижнекамского района отметил 102-летие.