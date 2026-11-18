Жители поселка Аметьево в Казани выразили недовольство планами строительства сквозных дорог через их частные участки. За сутки под коллективным обращением к городским властям было собрано более тысячи подписей.

Новые общественные обсуждения по проекту развития Аметьево продлятся до 24 ноября 2026 года. Полную экспозицию документов и возможность направить свои замечания жители смогут получить только 18 ноября. Власти обещают представить все материалы в этот день. До этого времени собственники не имеют информации о том, какие именно участки планируется изъять.

Впервые вопрос застройки Аметьево вызвал недовольство местных жителей в 2021 году. Тогда жители были против строительства многоэтажных домов рядом с частным сектором и прокладки новых дорог. Проект планировки был отклонен.

По мнению местных жителей, новые дороги не решат проблему пробок, так как они приведут к заторам на проспекте Универсиады. Кроме того, строительство приведет к увеличению шума и ухудшению экологической ситуации. Для реализации проекта потребуется изъять или частично изъять около 200 участков, как сообщает «Вечерняя Казань».

Проект строительства дорог в Аметьево: что планируется?

В проекте предлагается объединить улицы Подгорная и Вятский овраг в одну широкую дорогу, обозначенную как Новая улица 2. Также планируется строительство поперечной магистрали — улицы Пугачевский овраг, которая будет продолжением Новой улицы 1 на севере. Новая улица 1 должна соединиться с тупиковой улицей Амирхана Еники.

В 2025 году власти уточнили проект, утвержденный в 2015 году. В документе были указаны кадастровые номера участков, планируемых к изъятию для строительства дорог и улично-дорожной сети в районе ЖК «Белые паруса». В список вошли 12 участков на улицах Подгорная, Нестеровский овраг и Нестеровский спуск. Речь идет как о полном, так и о частичном изъятии.

Кроме того, проект предусматривает увеличение площади многоквартирной застройки с 196,6 тысяч до 225,6 тысяч квадратных метров. В районе Нестеровского оврага планируется построить жилой комплекс площадью 29 тысяч квадратных метров и высотой до 25 этажей, а также детский сад на 80 мест.

Новая школа в проекте не предусмотрена: дополнительную нагрузку должна будет взять на себя школа №98. Для новых жилых домов потребуется более 300 парковочных мест, однако их точное расположение в документах не указано. Власти также планируют обновить котельные и системы водоснабжения, а также развивать пешеходные зоны.

Почему жители Аметьево против строительства?

В 2021 году мэрия заявила, что проект планировки Аметьево практически не изменился с 2012 и 2015 годов и соответствует Генплану Казани. Тогда было рассмотрено 96 замечаний жителей, большинство из которых были признаны нецелесообразными, включая предложение о подземной транспортной развязке.

Власти утверждают, что собственникам домов, находящихся в зоне планируемого строительства, было известно о предстоящем изъятии их участков. Однако жители опасаются, что реализация проекта приведет к лишению их домов и необходимости переезда в другие районы.

В частности, одна из жительниц улицы Моторной еще в 2021 году выразила беспокойство по поводу того, что на месте ее дома планируется построить четырехполосную дорогу. Возможный выкуп недвижимости по кадастровой стоимости, по ее мнению, не позволит приобрести равноценный участок.

Требования жителей Аметьево

В новом коллективном обращении жители Аметьево указывают на несколько рисков, связанных с проектом. Они считают, что расширение дорог приведет к увеличению автомобильного трафика внутри поселка, что создаст угрозу для детей и маломобильных групп населения. Кроме того, новые магистрали могут ухудшить условия для пешеходов, привести к вырубке зеленых насаждений и увеличению уровня шума.

Жители также отмечают недостаток информации о транспортных потоках, обосновании расширения улиц и возможных альтернативах, таких как реконструкция существующих выездов и развитие общественного транспорта.

Авторы обращения просят исключить из проекта строительство сквозных дорог по улицам Вятский Овраг, Подгорная, Дачная, в районе Моторной и через Пугачевский овраг. Они также требуют сохранить зеленые насаждения, предоставить информацию о затрагиваемых участках и результаты исследований, на которых основаны градостроительные решения.

Кроме того, жители просят предоставить им доступ ко всем материалам проекта, провести дополнительные общественные обсуждения и не принимать спорные решения до их завершения.