В Авиастроительном районе Казани на месте снесённого ДК строителей планируется построить жилой комплекс высотой в 12 этажей. Общая площадь квартир составит 14,5 тысячи квадратных метров, и в доме смогут поселиться около 500 человек. На первом этаже разместятся нежилые помещения.

Снос объектов и необходимые инженерные работы запланированы на 2026 год, проектирование дома начнётся в 2028 году, а завершение строительства намечено на 2030 год. Улицу Кольцевую планируют продлить до Социалистической, работы намечены на 2032 год. На улицах Копылова и Побежимова предусмотрены съезды. Для жителей нового комплекса будут организованы парковки.