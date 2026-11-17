Число пациентов на диспансерном учёте увеличилось на 11,3% за период с 2022 по 2025 год, а в 2024 году зарегистрировано сразу на 32% новых случаев.

Федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» стремительно сокращается: в 2027 году на его реализацию планируется направить 3,9 млрд рублей, что значительно меньше 44,9 млрд в 2026 году и 148 млрд в 2025 году. Сокращение составит 11,5 и 38 раз, как подсчитало «Реальное время». Для Татарстана по этой программе было предусмотрено 119,7 млн рублей, но как эта сумма будет перераспределена, пока неизвестно.

Минздрав России утверждает, что финансирование не исчезло, а было перенесено в программу государственных гарантий. В дневных стационарах расходы на онкологию увеличатся на 10%, в федеральных клиниках - на 18,3%, а общие расходы, включая ОМС, вырастут на 14,9%. Однако нормативы финансирования всё ещё не достигают уровня 2024 года, когда по ОМС на одного пациента выделялось почти 97,8 тыс. рублей.

В Татарстане не ожидают сокращений - в республиканском территориальном фонде обязательного медицинского страхования (ТФОМС) говорят о росте финансирования на 1,16 млрд рублей.