Жителей Татарстана ожидает незначительное повышение температуры к концу рабочей недели, хотя до этого времени погода останется морозной и близкой к зимней.

В среду, 18 ноября, на территории республики прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами ночью возможен небольшой снег, днем осадки не ожидаются. В Казани снег и дождь не прогнозируются ни ночью, ни днем. Также в ночные и утренние часы возможен туман. Скорость ветра составит 4-9 метров в секунду, при порывах — до 12 м/с.

В ночные часы в Татарстане температура опустится до 0-5 градусов ниже нуля, а днем будет колебаться в пределах от -1 до +2 градусов тепла, как сообщили в республиканском Гидрометцентре. В Казани ночью температура будет от 1 до 3 градусов мороза, днем поднимется до 0-2 градусов тепла.

В четверг, 19 ноября, в Татарстане снова будет облачно и с прояснениями. В ночные и утренние часы возможны осадки в виде снега, в том числе мокрого, а днем возможен дождь. Скорость ветра составит 7-12 м/с, при порывах — до 15-17 м/с. Ночью температура опустится до 0-5 градусов мороза, днем поднимется до 1-4 градусов тепла.

В пятницу, 20 ноября, ожидается облачная погода с небольшими дождями. Скорость ветра достигнет 7-12 м/с, при порывах — до 15-17 м/с. Ночью температура будет колебаться от -1 до +3 градусов, днем поднимется до 1-6 градусов выше нуля. На протяжении всех этих дней на дорогах возможно образование гололедицы.