Стали известны самые редко встречающиеся и самые популярные имена, которые жители Татарстана давали в 2026 году своим новорождённым детям. Данные предоставили в пресс-службе Управления ЗАГС Кабмина РТ.

В десятку наиболее востребованных имён в республике вошли Амир, Амина, Тимур, Айлин и Марк. Также родители в Татарстане выбирали для малышей имена София, Мирон, Эмилия, Матвей и Ясмина.

В перечень редких имён попали Газиз, Буляк, Адар-Хан, Весения и Аль-Вакыйф. Кроме того, среди необычных имён новорождённых значатся Гулизар, Драгомир, Асылъяр, Кирам и Глафира.