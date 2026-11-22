В Татарстане 73% проверенной готовой еды не соответствует установленным гигиеническим требованиям. Об этом сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина на совещании в Доме Правительства республики, пишет «Татар-информ».

По словам Патяшиной, в Татарстане ежемесячно проводят мониторинг качества продуктов питания. Специалисты закупают продукцию в магазинах и направляют её на лабораторные исследования. За год было проверено более 400 проб 20 видов продуктов. Выяснилось, что каждая третья проба не соответствовала гигиеническим нормативам.

Наиболее сложная ситуация сложилась в категории готовой еды. Нарушения выявили в 73% проверенных образцов. В их числе — роллы, салаты и готовые блюда с гарнирами, произведённые в других регионах России. По итогам проверок с реализации сняли около пяти тонн готовой еды. Всего из продажи изъяли более 16 тонн некачественной пищевой продукции.

«На нарушителей наложили штрафы на общую сумму 565 тысяч рублей», - отметили в пресс-службе.

Ранее в регионе фиксированный потребительский набор подорожал на 0,3% за месяц.