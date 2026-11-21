Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан представило отчет о состоянии водных ресурсов и санитарной безопасности с начала 2026 года. По данным ведомства, доля неудовлетворительных проб воды из распределительной сети достигла 2,9 процента по микробиологическим показателям и 5,5 процента по санитарно-химическим.

В рамках трехлетнего контроля за организацией зон санитарной охраны источников водоснабжения надзорные органы объявили 307 предостережений в отношении 462 объектов, принадлежащих 245 хозяйствующим субъектам. Для принудительного устранения нарушений было направлено 128 судебных исков, из которых по 104 делам уже вынесены решения в пользу надзорного органа.

Серьезную обеспокоенность вызывает работа инфраструктуры по очистке стоков. Биологические очистные сооружения не обеспечили должную фильтрацию по отдельным показателям микробиологического и паразитологического загрязнения на четырех объектах, что составляет 18,2 процента от их общего числа.

Параллельно ведомство контролирует соблюдение режима санитарно-защитных зон, которые на данный момент установлены лишь для 55 процентов предприятий республики. Под надзором сотрудников находятся 258 заводов, в адрес которых вынесено 258 предостережений. За повторное неисполнение требований законодательства в судебные инстанции направлено 37 исков.