В казанском аэропорту зафиксировано значительное число задержек авиарейсов. Согласно информации с онлайн-табло, 14 рейсов задержаны на вылет, а еще 15 — на прилет. Наибольшая задержка составляет 6 часов 10 минут.

Самым серьезным изменениям подвергся вылет в Камрань (Вьетнам). Рейс авиакомпании Nordwind, запланированный на 04:50, перенесли на 11:00. Кроме того, задерживаются вылеты в Омск, Тобольск, Екатеринбург, Москву, Ереван, Дубай, Махачкалу, Санкт-Петербург, Краснодар и Душанбе.

Что касается прибывающих рейсов, дольше всех задерживается самолет из Барнаула. Вместо 08:30 он ожидается в 12:30. Также позже расписания прилетят самолеты из Омска, Тобольска, Екатеринбурга, Москвы, Нижнего Новгорода, Худжанда, Шарм-эш-Шейха, Душанбе, Еревана, Махачкалы и Дубая.

Сегодня утром Росавиация временно ограничила прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани и Нижнекамска, а также в Бугульме. Эти меры были предприняты для обеспечения безопасности полетов. Ограничения действовали до 08:40, то есть около 4 часов 30 минут.

С 03:00 в Татарстане был введен режим беспилотной опасности, а с 04:30 аналогичные меры распространились на семь городов Закамья. Режим был снят в 07:40, а угроза атаки беспилотников отменена в 07:20.

Напомним, что сегодня ночью над Татарстаном были сбиты беспилотники, как сообщило Минобороны РФ. Их точное количество не уточняется, но в целом над десятью российскими регионами было уничтожено 53 БПЛА. Атака беспилотников была направлена на юго-восток республики, где вблизи Альметьевска повредило резервуары для хранения нефти и несколько гражданских объектов. По информации пресс-службы раиса РТ, жертв и пострадавших нет, а крупный пожар удалось предотвратить.