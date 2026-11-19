Вслед за Москвой, на Казань обрушился первый серьезный снегопад, превратив дороги в гололед. Для уборки снега задействовано 45 комбинированных машин.

Как сообщили в пресс-службе исполкома Казани, дорожные службы перешли на зимний режим работы. Ночью на улицах города трудились 45 комбинированных машин, которые обрабатывали дороги противогололедными материалами. За ночь использовали 346,4 тонны реагентов.

Бригады рабочих также приступили к уборке пешеходных зон, включая тротуары и остановочные площадки, чтобы освободить их от влажного снега.

Власти призывают всех участников движения быть особенно внимательными.

«Водителям и пешеходам следует соблюдать осторожность, не превышать скорость и учитывать погодные условия. Мокрый снег может скрывать разметку и быстро превращаться в лед при малейшем изменении температуры», — обращаются они к горожанам.

ГИБДД рекомендует увеличивать дистанцию и избегать резких маневров.

Накануне столица России встретила зиму раньше: 18 ноября мощный снегопад парализовал движение в Москве, вызвав заторы и задержки общественного транспорта. Казанский циклон — один из отголосков того же атмосферного фронта, который добрался до Волги.

По данным Гидрометцентра Татарстана, главная опасность впереди. Первый снег — только начало. Синоптики предупреждают, что 19 ноября Казань и Татарстан ожидает непогода. Ночью и утром будет идти мокрый снег, но днем циклон принесет потепление. Снег сменится ледяным дождем, который будет падать на остывшие дороги.

Ночные температуры 0…−5 градусов днем поднимутся до +1…+4, создавая условия для гололеда.

МЧС предупреждает о метели, которая ухудшит видимость на загородных трассах до 1–2 километров. На дорогах уже фиксируются случаи гололедицы.

Погода будет переменчивой. В республике ожидаются дожди, которые будут идти на подмерзшую землю. Днем температура поднимется до +1…+6 градусов, превращая улицы в реки ледяной воды, под которыми скрывается опасный лед.