На фасад бывшего здания театра им. Тинчурина в Казани вернули мемориальную доску в честь Оксаны Петрусенко, украинской оперной певицы. Доску заметил корреспондент «БИЗНЕС Online», когда она отсутствовала. Ранее издание запрашивало министерство культуры РТ о причинах исчезновения, но ответа не получило. Предполагалось, что на освободившемся месте должна была появиться доска в честь татарского певца Фахри Маннапова.

Петрусенко родилась в Крыму, пела в Казанском оперном театре два сезона и была популярна в городе. В 1929 году она переехала в Свердловск, а затем в Киев, где умерла в 40 лет. Ее называли «украинским соловейко». В Казани доску установили в 2008 году по инициативе «Украинского товарищества „Вербиченька“». В здании на Горького, 13, где находится доска, вскоре начнет выступать Госансамбль песни и танца РТ.