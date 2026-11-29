Институты федерального исследовательского центра КазНЦ РАН переедут в единый комплекс на южной окраине Казани, в районе Берёзовой рощи. Концепцию разработал Татинвестгражданпроект; его специалисты рассказали, как будет устроен первый в России кампус академической науки.

Сейчас подразделения центра размещаются в разных зданиях: от улицы Лобачевского до окраин Оренбургского тракта. Постройки устарели и не соответствуют действующим требованиям безопасности и инженерным нормам. Выход нашли на федеральном уровне: казанский проект вошёл в число победителей четвёртого отбора кампусов, который проводит Минобрнауки России.

Под застройку отведут участок в 12 гектаров неподалёку от посёлка Мирный. Выбор места учитывал будущую станцию метро и новые жилые кварталы. Архитекторы сделали ставку на минимализм: синие светопрозрачные ламели дополняют белые композитные панели.

В главный корпус перейдут лаборатории четырёх направлений: химико-фармакологического, физико-технического, агропромышленного и биоэкологического. В научно-исследовательском здании проведут эксперименты, научно-производственное займётся пилотными партиями, а в инжиниринговом будут создавать научные приборы и софт.

Все здания свяжут отапливаемые переходы. На территории появятся два жилых корпуса: «Дом учёных» и «Дом аспирантов». Крыша стилобата, объединяющего корпуса, станет общественным пространством: по ней пустят пешеходную «аллею знаний» с кафе и зонами отдыха.

Проектирование начнётся в 2027 году, стройку планируют закончить к концу 2031 года, а затем учёные переедут в новые здания. Расходы поделят федеральный бюджет и бюджет Татарстана. Освободившиеся постройки в историческом центре, включая памятники архитектуры, могут получить музейное и образовательное назначение.