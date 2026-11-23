В центре Казани обсуждают строительство мечети в парке Тысячелетия с названием «Иман каласы» и православного храма в парке Карима Тинчурина. Проекты участвуют в опросе.

В парке Тысячелетия мечеть может расположиться в центре. Рядом планируется минарет.

В парке Тинчурина, помимо храма, хотят создать общественное пространство.

Проекты пока на уровне идей, их рассмотрит управление архитектуры.

Среди других предложений — арт-объект, остановка для речных трамваев и социальные объекты.

Конкурс получил более 330 заявок. Голосование идет до 27 ноября на сайте мэрии.