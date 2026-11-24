В Набережных Челнах у физических лиц зарегистрировано 62 автомобиля стоимостью свыше 10 млн рублей, что на 30 больше, чем годом ранее. Начальник налоговой службы Диана Сагетдинова сообщила, что общая сумма налога по этим авто составила 7 млн рублей, максимальный налог — 287 тыс. рублей, минимальный — 230 рублей.

В городе также зарегистрировано 158 электромобилей, освобожденных от налога, что дало льготы на 1,5 млн рублей.

За 9 месяцев городской бюджет недополучил 800 млн рублей по НДФЛ из-за сокращения на 5 тыс. работников. Всего поступило 5,9 млрд рублей.

Татарстан занял 5-е место по объему налога на роскошь на авто, с поступлениями в 2025 году около 166,8 млн рублей. В регионе зарегистрировано около 1,2 тыс. люксовых авто, что в 1,5 раза больше, чем в 2024 году.