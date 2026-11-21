Во второй половине дня 21 ноября в Татарстане, в том числе в Казани, местами ожидается туман. Видимость может снизиться до 500 метров и даже меньше. Такая погода сохранится в регионе в ночные часы и утром 22 ноября.

В неблагоприятных погодных условиях особенно важно соблюдать осторожность, передвигаясь по городу. Пересекать проезжую часть лучше через подземные или наземные пешеходные переходы — так безопаснее.

Стоит при необходимости оказать помощь пожилым и людям с плохим самочувствием. Не рекомендуется оставлять детей без присмотра: из-за плохой видимости ребёнок может легко потерять ориентацию или выйти на дорогу.