Татарстан опустился на 9 место в рейтинге регионов России по стоимости бензина, набрав 283 балла из 348. Неделей ранее республика была второй. Рейтинг учитывает стоимость АИ-92, АИ-95, АИ-98 и дизельного топлива.

Средняя стоимость бензина в Татарстане за неделю выросла на 0,74% — до 69,29 рубля за литр. Цены на АИ-92 выросли на 0,67%, АИ-95 — на 0,87%, АИ-98 — незначительно, а ДТ — на 1,31%.

Выше Татарстана в рейтинге оказались Омская, Ульяновская области, Башкортостан, Калужская, Курганская, Орловская области, Чувашия и Ярославская область. Топ-10 замкнула Липецкая область.

Среди регионов ПФО на 13-м месте оказалась Удмуртия, на 20-м — Оренбургская область, на 21-м — Пензенская область, на 22-м — Мордовия, на 24-м — Самарская область, на 30-м — Нижегородская область.

Марийский Эл, Кировская область и Пермский край заняли 31-34 места, а Саратовская область — 66-е. В Магаданской области зафиксирован самый дорогой бензин в России.