Менделеевский районный суд Татарстана изменил вид исправительного учреждения для бывшего главы Тукаевского района Фаила Камаева на колонию-поселение. Камаев отбыл более половины срока и полностью выплатил штраф и конфискацию (около 9 млн рублей). Администрация колонии дала ему положительную характеристику, он получил три поощрения и не имеет взысканий. Прокурор также поддержал ходатайство о переводе. Через полгода Камаев сможет подать на условно-досрочное освобождение. Он отбывает наказание в колонии № 10 в Менделеевске, где работает на стройке.

Ранее заместитель прокурора РТ Зафар Махмудов оспорил приговор, считая его суровым, но кассационный суд оставил его в силе, отменив только решение о конфискации земельных участков, заменив его выплатой их кадастровой стоимости.