Строительство дублера Горьковского шоссе в Казани отложили на неопределенный срок. Министр транспорта Татарстана Фарит Ханифов объяснил, что проект слишком капиталоемкий и сейчас в нем нет необходимости после реконструкции основной трассы.

Хотя власти приостановили работы над полноценной дорогой, они продолжают заниматься инфраструктурой в этом районе. Сейчас приоритетом является строительство путепровода через железнодорожный переезд возле Храма всех религий. Этот участок планируют завершить летом текущего года с финансированием в 1 миллиард рублей в этом году и 2 миллиарда в следующем.

Обновленное Горьковское шоссе, запущенное в 2024 году, теперь имеет 6 полос и три подземных разворотные петли, тоннель и эстакаду. Пропускная способность увеличилась до 10,8–11 тысяч автомобилей в час, а светофоры и наземные переходы заменены подземными и надземными переходами.