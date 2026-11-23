На этой неделе в Татарстане установится зимний режим погоды. Во вторник, 24 ноября, ожидаются снег и мокрый снег, местами сильный, ночью до -7 градусов, днем до +1 градуса. Скорость ветра — до 18 м/с, на дорогах гололедица.

В среду, 25 ноября, снег продолжится, местами с дождем. Ночью до -3 градусов, днем 0-3 градуса тепла. В четверг, 26 ноября, возможен небольшой снег. Ночью до -7 градусов, днем 0-5 градусов мороза.

В пятницу и субботу, 27 и 28 ноября, также ожидается небольшой снег. Ночью до -7 градусов, днем 2-5 градусов мороза. Синоптики прогнозируют устойчивый снежный покров.

Южнобалканский циклон принесет осадки и сильный ветер. За несколько дней может выпасть до 7 мм снега.