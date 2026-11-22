Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан взяло на контроль ситуацию, связанную с пассажирами авиарейса Казань — Новокузнецк. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ведомстве напомнили, что согласно статье 118 Воздушного кодекса РФ, авиаперевозчик несёт ответственность за утрату, недостачу или повреждение багажа с момента его принятия к перевозке до выдачи пассажиру.

«Перевозчик освобождается от ответственности только в том случае, если докажет, что принял все необходимые меры для предотвращения ущерба либо что такие меры невозможно было принять», - отметили в пресс-службе.

Ранее в РТ создали комиссию для для разгрузки дорог.