Ремонт Кремлевской дамбы в Казани продлили. Об этом сообщает мэрия города.

Ремонт Кремлевской дамбы в Казани завершится до 1 декабря из-за дождей, мешающих бетонированию и укреплению швов. Строительные работы идут на первых участках, бригады перешли на противоположную сторону. В конце прошлой недели перенесли контактные линии троллейбусов и начали демонтаж. С 13 ноября изменена схема движения: две правые полосы закрыты, работают три в центр и две обратно. Пропускная способность — 7 тыс. машин в час.

Масштабная реконструкция дамбы проводилась в 2011–2013 годах, в апреле 2025-го ремонтировали покрытие. Открытие планировали на 22 ноября, но из-за дождей сроки сдвинулись.