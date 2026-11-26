Отец 15-летнего подростка, который погиб в Татарстане, врезавшись на самокате в бетонные балки, торчащие из грузовика, рассказал, что водитель грузовика пытается избежать ответственности. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Я понимаю, что водитель грузовика виноват. Экспертиза это подтвердила. Он превысил скорость и создал опасную ситуацию. Но это был подросток, ему всего 15 лет. Он не влетел в забор или стоящую машину, его не занесло. Ему просто преградили путь бетонные балки, которые торчали из грузовика», — рассказал отец мальчика, Раиль Биктагиров.

По словам отца, водитель грузовика пытается переложить вину на подростка, и это его очень злит. Он хочет, чтобы следствие было справедливым.

«Сначала я был готов простить водителя. Но когда я увидел, как они себя ведут, как их адвокат пытается переложить всю вину на моего сына, я решил, что не буду молчать. 15-летний подросток уже получил свою долю ответственности. А 45-летний взрослый человек, который без всяких знаков поставил бетонные балки поперек дороги, теперь пытается уйти от наказания», — заявил Биктагиров.

Мальчик погиб 9 июня в жилом комплексе «Аэросити-2» в Лаишевском районе. Он не справился с управлением самокатом и врезался в бетонные балки, которые торчали из грузовика на четыре метра. По словам отца, его сын был в шлеме и катался в безопасном месте, где никого не было. Он считает, что аварию можно было избежать, если бы взрослые были внимательнее.

Следственные органы возбудили уголовное дело против водителя грузовика за причинение смерти по неосторожности. Прокуратура передала дело в суд. Водителя обвиняют в нарушении правил дорожного движения, которое привело к гибели человека. На прощание с мальчиком пришли больше тысячи человек.

Ранее отец мальчика показал фотографии бетонных балок и отметил, что они почти сливаются с небом, из-за чего их трудно заметить.