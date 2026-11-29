Над Татарстаном сбили БПЛА

Над Россией уничтожили 1017 украинских беспилотников

В ночь на 29 ноября над Татарстаном сбили как минимум один беспилотник, сообщает минобороны России. Беспилотную опасность объявили в 01:00, предупреждения об угрозе атаки получили жители Заинска, Нижнекамска, Набережных Челнов и Елабуги. Режим опасности отменили в 06:50, а работу аэропортов Казани и Нижнекамска временно ограничивали с 05:00 до 07:00.

Всего за ночь над 20 регионами России сбили 1017 дронов, больше всего — над Москвой. С 17:00 28 ноября до 07:00 29 ноября столицу пытались атаковать 542 беспилотника, из них 105 уничтожили на подлете.

В Самарской области военные и отряд «Барс-Крылья» сбили более 20 дронов, которые пытались атаковать промышленные предприятия, обошлось без пострадавших. В Ростовской области сбили свыше 80 беспилотников, пострадавших нет.

В международном аэропорту Казани из-за угрозы атаки задерживаются более 30 рейсов: вылет в Хургаду перенесли с 8:55 на 18:55, в Белград — с 3:15 на 14:00, в Душанбе — с 1:00 на 8:30; на прилет самолет из Хургады ожидается в 17:20 вместо 5:45. Два рейса «Аэрофлота» между Казанью и Москвой отменены.

Накануне утром, 28 ноября, также вводили режим беспилотной опасности в РТ и временные ограничения на прием и выпуск самолетов в Бугульме.