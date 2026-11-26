Минобороны: Над Татарстаном сбили БПЛА.

Прошлой ночью над Татарстаном и другими регионами России сбили беспилотники, сообщает минобороны России. Всего уничтожено 343 БПЛА.

Дроны атаковали промзоны в Ставропольском крае и Башкортостане, в Ростовской области зафиксировано более 20 атак. В Белгородской области за сутки сбили 114 БПЛА, погиб один человек, 14 пострадали. Утром в Татарстане объявили угрозу атаки на Альметьевск, Бугульму и Лениногорск, аэропорты региона временно закрыты, в Казани задерживаются рейсы.